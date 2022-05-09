«ПСЖ» впервые с 2015 года не победил в домашнем матче, имея преимущество в два гола

Выступающий в качестве чемпиона Франции «ПСЖ» не сумел переиграть в очередном туре «Труа», причем это произошло в очень благоприятных для фаворита обстоятельствах. Голы Маркиньоса и Неймара обеспечили гегемону французского футбола преимущество в два мяча к середине первого тайма, но, несмотря на это, в итоге все закончилось ничьей со счетом 2:2.

Впервые с 2015 года «ПСЖ» не выиграл дома, несмотря на то, что имел два мяча преимущества в матче Лиге 1. Тогда парижане опростоволосились 14 февраля, сыграв вничью с «Каном» - 2:2.

Несмотря на это, «ПСЖ», напомним, выступает в статусе чемпиона Франции, титул был завоеван досрочно.