Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не тренируется с «ПСЖ»

07 Мая 2022 • 12:54 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
08.05 21:45

Звезда «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии команды, об этом посредством социальных сетей проинформировал журналист Адриен Гренье.

Как сообщил инсайдер, 34-летний аргентинский нападающий провел индивидуальную тренировку. Его участие в предстоящем поединке чемпионата Франции против «Труа» под вопросом.

В текущем сезоне Лионель очень далек от своих привычных показателей результативности. В 23 матчах Лиги 1 аргентинец забил всего четыре гола и сделал 13 результативных передач.

Матч «ПСЖ» против «Труа» состоится в Париже 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТРУА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.05  18:00 Брест ... Страсбург 3.45 3.55 2.13
08.05  14:00 Мец ... Лион 5.80 4.50 1.56
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
12:54 · Франция. Лига 1
Месси не тренируется с «ПСЖ»
11:42 · Испания. Ла Лига
Ротен: «Мбаппе дал шанс «ПСЖ» предложить что-то внятное»
10:49 · Франция. Лига 1
Тренер клуба МЛС высказался против трансфера Месси в лигу
09:48 · Франция. Лига 1
Неймар назвал цель в футболе, за которую готов отдать жизнь
09:25 · Франция. Лига 1
«Лион» продлил контракт со своим воспитанником
09:24 · Франция. Лига 1
Кабелла выбыл из строя до конца сезона
09:13 · Франция. Лига 1
Паредес назвал команду, где мечтал бы поиграть
09:12 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, как относится к свисту фанатов в свой адрес
09:07 · Германия. Бундеслига
Пике сравнил Холанна и Мбаппе
08:37 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» о 8 победах кряду: Команда находится на пике формы
03:35 · Франция. Лига 1
«Монако» Головина выиграл восемь последних матчей - это лучшая действующая серия в Европе
06 Мая
23:57 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» обыграть экс-чемпиона и выйти на второе место
23:32 · Франция. Лига 1
Головин был заменен в матче против «Лилля»
23:16 · Франция. Лига 1
Паредес: Месси делает всё ради клуба 1
21:30 · Франция. Лига 1
«Лилль» — «Монако»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем