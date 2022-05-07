Месси не тренируется с «ПСЖ»

Звезда «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии команды, об этом посредством социальных сетей проинформировал журналист Адриен Гренье.

Как сообщил инсайдер, 34-летний аргентинский нападающий провел индивидуальную тренировку. Его участие в предстоящем поединке чемпионата Франции против «Труа» под вопросом.

В текущем сезоне Лионель очень далек от своих привычных показателей результативности. В 23 матчах Лиги 1 аргентинец забил всего четыре гола и сделал 13 результативных передач.

Матч «ПСЖ» против «Труа» состоится в Париже 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.