Нкунку: «Я покинул «ПСЖ», так как хотел доказать себе, что могу стать важным игроком амбициозного клуба»

Полузащитник немецкого «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку рассказал о главной причине ухода из «ПСЖ». Футболист также не исключил, что в будущем может вернуться в стан парижан.

«Каждый мечтает играть в «ПСЖ». Я мечтал об игре за такой клуб с самого детства. Почему я ушёл? Я покинул «ПСЖ», так как хотел доказать себе, что могу стать важным игроком амбициозного клуба», – цитирует французского полузащитника Telefoot.

Напомним, что ранее появлялась информация, согласно которой «ПСЖ» намерен вернуть своего воспитанника ближайшим летом. Потенциальный трансфер оценивается в 80 миллионов евро.