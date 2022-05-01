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Чемпионат Франции. Лига 1

Нападающий «Страсбура»: «Нам очень повезло, что Месси оказался в чемпионате Франции»

01 Мая 2022 • 10:50 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
08.05 21:45

Нападающий «Страсбура» Кевин Гамейро прокомментировал игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в текущем сезоне чемпионата Франции.

Французский форвард отметил, что Лиге 1 очень повезло иметь в своём чемпионате такого прекрасного игрока, как Месси. Но ему нужно время для того, чтобы полностью адаптироваться в новой для себя команде.

«Ему нужно немного времени и немного солнца. Перемены даются не так легко, но Месси — отличный игрок», — приводит слова Гамейро TyC Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец провёл за «ПСЖ» 41 матч, забив девять голов и отдав 13 результативных передач. Напомним, парижане досрочно стали чемпионами Франции за несколько туров до конца турнира.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кевин Гамейро Страсбург
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