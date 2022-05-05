«ПСЖ» интересен полузащитник «Салернитаны» Эдерсон Лоуренсо

Французский «ПСЖ» летом намерен пополнить свои ряды полузащитником итальянской «Салернитаны» Эдерсоном Лоуренсо. По сообщениям клубного инсайдера парижан Адриена Гренье, команда Маурисио Почеттино рассматривает бразильца в качестве усиления в центр поля.

Президент «Салернитаны» недавно назвал стоимость футболиста. «Учитывая его возраст в 22 года, а также атакующие и оборонительные навыки, трансфер будет стоить в районе 30-35 миллионов евро», – приводит слова президента La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что летом «ПСЖ» может возглавить новый тренер. По предварительной информации нынешний наставник Маурисио Почеттино покинет клуб по окончанию сезона.