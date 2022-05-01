Почеттино оценил выступления Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил игру Лионеля Месси в своём дебютном сезоне во Франции.

Специалист признал, что в новой команде аргентинский форвард столкнулся с обстоятельствами, которое не давали ему чувствовать себя так же комфортно, как и в «Барселоне», где он провёл 20 лет. Однако выразил уверенность, что следующий сезон Месси в Париже будет совершенно другим.

«Это был год обучения, и не только в профессиональном смысле. Это был переезд в Париж, новая лига с новыми одноклубниками. Также ему пришлось адаптироваться в бытовом плане. Это серьёзные изменения, которые сказываются на футболисте», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Также наставник заявил, что Месси находится на одном уровне с Диего Марадоной, поэтому его нельзя оценивать, как обычного футболиста.

В текущем сезоне 34-летний Месси провёл за «ПСЖ» 31 матч, забив девять голов и отдав 13 результативных передач.