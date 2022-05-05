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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе хочет пропустить тренировочный лагерь «ПСЖ»

05 Мая 2022 • 11:18 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 17.00
08.05 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен пропустить тренировочный лагерь своей команды в Катаре ради посещения церемонии награждения Союза футболистов Франции.

Как сообщает RMC Sport, парижский клуб планирует отправиться в Катар сразу после игры с «Монпелье», которая состоится 14 мая.

Мбаппе номинирован на звания лучшему игроку Лиги 1 по итогам нынешнего сезона. Этот приз он может выиграть в третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний француз провёл 32 матча, в которых забил 24 мяча и сделал 16 результативных передач.      

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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