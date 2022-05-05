Мбаппе хочет пропустить тренировочный лагерь «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен пропустить тренировочный лагерь своей команды в Катаре ради посещения церемонии награждения Союза футболистов Франции.

Как сообщает RMC Sport, парижский клуб планирует отправиться в Катар сразу после игры с «Монпелье», которая состоится 14 мая.

Мбаппе номинирован на звания лучшему игроку Лиги 1 по итогам нынешнего сезона. Этот приз он может выиграть в третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний француз провёл 32 матча, в которых забил 24 мяча и сделал 16 результативных передач.