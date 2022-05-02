После ухода из «Специи» Мотта может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Специи» Тьяго Мотта покинет команду по окончанию нынешнего сезона. Согласно журналисту Адриену Гренье, бывший футболист «Барселоны» может отправиться в «ПСЖ», за который ранее выступал в качестве игрока.

В своём заявлении Мотта заявил, что хочет отправиться за новым опытом. В последние недели итальянца активно связывали с работой в «ПСЖ», который по окончанию сезона уволит своего главного тренера Маурисио Почеттино.

Напомним, что ещё одним претендентом на должность нового наставника «ПСЖ» считается Антонио Конте. Итальянец может покинуть «Тоттенхэм» ради переезда в Париж, так как не видит перспектив в стане «шпор».