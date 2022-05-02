Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

После ухода из «Специи» Мотта может возглавить «ПСЖ»

02 Мая 2022 • 17:54 Комментировать
Специя
...
Аталанта
6.60 4.60 1.47
08.05 13:30

Главный тренер «Специи» Тьяго Мотта покинет команду по окончанию нынешнего сезона. Согласно журналисту Адриену Гренье, бывший футболист «Барселоны» может отправиться в «ПСЖ», за который ранее выступал в качестве игрока.

В своём заявлении Мотта заявил, что хочет отправиться за новым опытом. В последние недели итальянца активно связывали с работой в «ПСЖ», который по окончанию сезона уволит своего главного тренера Маурисио Почеттино.

Напомним, что ещё одним претендентом на должность нового наставника «ПСЖ» считается Антонио Конте. Итальянец может покинуть «Тоттенхэм» ради переезда в Париж, так как не видит перспектив в стане «шпор».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьяго Мотта Специя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  21:45 Аталанта ... Салернитана 1.18 7.40 17.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
17:54 · Италия. Серия А
После ухода из «Специи» Мотта может возглавить «ПСЖ»
17:42 · Италия. Серия А
Пирло может возглавить «Специю» в следующем сезоне
17:09 · Италия. Серия А
«Специя» о победном голе Ачерби: «Судья совершил недопустимую ошибку»
17:02 · Италия. Серия А
Сакки: «Между «Миланом» и остальными клубами из топ-4 огромная финансовая пропасть, но команда лидирует в Серии А»
16:09 · Италия. Серия А
Сакки ещё раз указал на «доисторический» стиль игры «Интера»
15:58 · Италия. Серия А
Арбитры матча «Специя» - «Лацио» дисквалифицированы до конца сезона
15:52 · Италия. Серия А
«Торино» нацелился на защитника «Бешикташа» Йылмаза
15:49 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить новый контракт Перишичу
15:46 · Италия. Серия А
Травма Бареллы оказалась несерьёзной
15:43 · Италия. Серия А
Бергоми: «Интеру» не хватает такого игрока, как Леао»
15:31 · Италия. Серия А
Капелло: «Перишич имеет решающее значение для «Интера»
15:23 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» включился в гонку за Осимхеном
14:46 · Италия. Серия А
Следующий Суперкубок Италии может быть разыгран в Саудовской Аравии
14:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» планирует заменил Кьеллини с помощью Гатти
14:11 · Италия. Серия А
«Кальяри» уволил Маццарри
Все новости
Рекомендуем