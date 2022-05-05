«ПСЖ» ищет не нового тренера, а какой-то символ

«ПСЖ» летом, видимо, сменит главного тренера. По данным прессы, уже есть список потенциальных кандидатов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается его проанализировать.

Разговоры о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера «ПСЖ» идут давно. Сейчас, конечно, выглядит удивительным, что парижане ради приглашения аргентинца уволили Томаса Тухеля. Сегодня, кажется, катарские шейхи готовы отдать любые миллиарды, чтобы всё переиграть. Почеттино не смог в Париже построить хорошую команду, вылет из Лиги чемпионов от «Реала» стал в этом смысле слишком болезненным. Аргентинцу собрали звёздный состав, но выхлоп – 1/8.

Судя по всему, «ПСЖ» готовится к большой перестройке летом. Килиан Мбаппе собрался в «Реал», непонятно, что будет с Неймаром и Месси, при этом необходимо менять среднюю линию. В общем, нужно всё перестраивать, и вряд ли этим займётся Почеттино.

По данным прессы, руководство «ПСЖ» рассматривает три кандидатуры, которые удивляют. Речь идёт об Антонио Конте, Йоахиме Лёве и Тьяго Мотте. Очень сложно вообще придумать какую-либо характеристику, которая позволила бы поставить их в один ряд. Ещё сообщалось, что «ПСЖ» якобы думал об Эрике тен Хаге, но тот выбрал «МЮ». Справедливости ради об интересе парижан к голландцу информация появилась после того, как тот уже подписал договор с «красными дьяволами».

Итак, Конте, Лёв и Мотта. Очевидно, что это не выбор тренера – как того, кто будет руководить проектом, а это попытка найти какой-то символ.

Из этой троицы понятен выбор только Конте. Итальянец прекрасно умеет быстро давать результат. Он строит простую команду, которая выигрывает. Конте это делал с «Ювентусом», «Челси», «Интером», а сейчас даже «Тоттенхэм» пытается всеми силами затащить в зону Лиги чемпионов. Конте за счёт своих трофеев является тренером статусным, звёздным. Только вот для «ПСЖ» есть важный минус. Конте всегда проваливается в Лиге чемпионов. Зачем парижанам нужен тренер, который просто выиграет чемпионат Франции? Таких и так достаточно. Конте скорее будет символом, что «ПСЖ» всё ещё ощущает себя топ-клубом. При этом очень интересно, чем закончится союз итальянца-догматика с Месси.

Как «ПСЖ» может рассматривать Йоахима Лёва – вообще непонятно. Немецкий специалист на клубном уровне не работал 18 лет. Всем известно, что сборная и клуб – это совсем разные роли для тренера. Лёв является символом успеха и перерождения немецкой футбола, он привёл команду к званию чемпионов мира. Однако надо не забывать, что его задачей было просто собрать лучших футболистов на конкретный турнир, а между делом обыгрывать всех в отборе. Кто-то вообще понимает, какую тактическую идею Лёв может привнести в клуб?

Тьяго Мотта – это и вовсе просто бывший игрок «ПСЖ». Итальянец бразильского происхождения большую часть карьеры провёл в Париже, здесь же он начинал в юношеской команде. Однако после этого Мотту ждал провал в «Дженоа», и нельзя сказать, что он блещет в «Специи». Да, он свой, но это редко вообще хоть что-то гарантирует. По каким критериям он подходит, чтобы руководить топ-клубом?

Странно, куда из обсуждения пропала кандидатура Зинедина Зидана, который раньше считался фаворитом. Даже если с ним не получается, есть ряд других сильных тренеров. Португалец Рубен Аморим в «Спортинге» работает очень интересно. «ПСЖ» может переманить Хулена Лопетеги из «Севильи» или Мануэля Пеллегрини из «Бетиса». Прогресса добивается Херардо Сеоане, который проводит хороший сезон во главе «Байера». В самой Франции можно обратить внимание на Кристофа Галтье, который год назад сделал «Лилль» чемпионом, а теперь с «Ниццей» борется за попадание в топ-3.

В общем, очень странно, каким образом «ПСЖ» пытается найти себе тренера.

Роман Андреев