«ПСЖ» не смог дожать «Труа»

После завоевания чемпионского титула «ПСЖ» бросил играть в полную силу. Вот и в 36-м туре против «Труа» ударная стартовая 25-минутка принесла парижанам два гола, но на этом результативные атаки закончились. После подачи углового Маркиньос внес мяч в сетку, а Неймар уверенно реализовал 11-метровый. Вскоре Ике Угбо наказал фаворита за провал в обороне, а Флориан Тардье забил пенальти.

Позже гол Неймара отменили из-за фола в атаке, а в концовке Лионель Месси зарядил в крестовину.

«Труа» в шести очках от зоны стыковых матчей (15-е место), парижане набрали на 12 баллов больше, чем идущий вторым «Марсель».