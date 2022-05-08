«ПСЖ» не смог дожать «Труа»

После завоевания чемпионского титула «ПСЖ» бросил играть в полную силу. Вот и в 36-м туре против «Труа» ударная стартовая 25-минутка принесла парижанам два гола, но на этом результативные атаки закончились. После подачи углового Маркиньос внес мяч в сетку, а Неймар уверенно реализовал 11-метровый. Вскоре Ике Угбо наказал фаворита за провал в обороне, а Флориан Тардье забил пенальти.
Позже гол Неймара отменили из-за фола в атаке, а в концовке Лионель Месси зарядил в крестовину.
«Труа» в шести очках от зоны стыковых матчей (15-е место), парижане набрали на 12 баллов больше, чем идущий вторым «Марсель».
Протокол игры
|(1:0) Маркиньос Маркос6'
|(2:0) Неймар25'
|30'Угбо Ике (2:1)
|49'Тардьё Флориан (2:2)
Навас Кейлор•Хакими Ашраф•Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел•Мендеш Нуну•Данилу Перейра 78' (Вейналдум Джорджиньо ( 78') •Верратти Марко 78' (Гуэйе Идрисса ( 78') •Ди Мария Анхель 89' (Гарби Исмаэль ( 89') •Месси Лионель•Неймар • 66'Мбаппе Килиан
Мулен Жесси•Каборе Исса•Бьянкон Жулиан•Палмер-Браун Эрик•Конте Абду•Ларуси Яссер 78' (Сальмье Йоанн ( 78') •Рипар Рено • 66'Н'Гессан Куаме 82' 88' (Дингом Тристан ( 88') •Тардьё Флориан•Шавалерин Ксавье•Угбо Ике 77' (Бальде Мама ( 77')
08 мая. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).