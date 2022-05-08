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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не смог дожать «Труа»

08 Мая 2022 • 23:38 Комментировать
ПСЖ
2:2
Труа
окончен

После завоевания чемпионского титула «ПСЖ» бросил играть в полную силу. Вот и в 36-м туре против «Труа» ударная стартовая 25-минутка принесла парижанам два гола, но на этом результативные атаки закончились. После подачи углового Маркиньос внес мяч в сетку, а Неймар уверенно реализовал 11-метровый. Вскоре Ике Угбо наказал фаворита за провал в обороне, а Флориан Тардье забил пенальти.

Позже гол Неймара  отменили из-за фола в атаке, а в концовке Лионель Месси зарядил в крестовину.

«Труа» в шести очках от зоны стыковых матчей (15-е место), парижане набрали на 12 баллов больше, чем идущий вторым «Марсель».

Протокол игры  
ПСЖ 2:2Труа
(1:0) Маркиньос Маркос6'   
(2:0) Неймар25'   
  30'Угбо Ике (2:1)
  49'Тардьё Флориан (2:2)
Навас КейлорХакими АшрафМаркиньос МаркосКимпембе ПреснелМендеш НунуДанилу Перейра  78' (Вейналдум Джорджиньо (  78') Верратти Марко  78' (Гуэйе Идрисса (  78') Ди Мария Анхель  89' (Гарби Исмаэль (  89') Месси ЛионельНеймар   66'Мбаппе Килиан
Запасные: Керер ТилоЭррера АндерРамос СерхиоБитшиабу Эль-ШадайБернат ХуанДоннарумма Джанлуиджи
Мулен ЖессиКаборе ИссаБьянкон ЖулианПалмер-Браун ЭрикКонте АбдуЛаруси Яссер  78' (Сальмье Йоанн (  78') Рипар Рено   66'Н'Гессан Куаме   82'  88' (Дингом Тристан (  88') Тардьё ФлорианШавалерин КсавьеУгбо Ике  77' (Бальде Мама (  77')
Запасные: Себастьян РеноМазу ДерекЭль-Хаджам УалидШамбос ДиланТузгар ЙоаннКамара Мамаду
08 мая. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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окончен Лорьян 0:3 Марсель 3.90 3.85 1.87
окончен ПСЖ 2:2 Труа 1.17 7.40 16.00
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