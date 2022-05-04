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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готов вернуть Мойзе Кина

04 Мая 2022 • 20:58 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
4.50 3.60 1.80
06.05 22:00

Французский «ПСЖ» заинтересован в возвращении в свои ряды нападающего Мойзе Кина.

22-летний итальянец выступает за «Ювентус» на правах аренды из «Эвертона» с обязательством выкупа, однако туринский клуб, как известно, не слишком рассчитывает на Кина в будущем. Ситуацией может воспользоваться французский «Пари Сен-Жермен»: по сведениям авторитетного журналиста Николо Скиры, парижане всерьёз рассматривают возможность возвращения форварда уже этим летом.

Мойзе Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды с 2020 по 2021 год, отметившись 17 голами в 41 матче. В нынешнем сезоне за «Ювентус» игрок провёл 40 матчей, в которых отличился 6 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мойзе Кин
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