«ПСЖ» готов вернуть Мойзе Кина

Французский «ПСЖ» заинтересован в возвращении в свои ряды нападающего Мойзе Кина.

22-летний итальянец выступает за «Ювентус» на правах аренды из «Эвертона» с обязательством выкупа, однако туринский клуб, как известно, не слишком рассчитывает на Кина в будущем. Ситуацией может воспользоваться французский «Пари Сен-Жермен»: по сведениям авторитетного журналиста Николо Скиры, парижане всерьёз рассматривают возможность возвращения форварда уже этим летом.

Мойзе Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды с 2020 по 2021 год, отметившись 17 голами в 41 матче. В нынешнем сезоне за «Ювентус» игрок провёл 40 матчей, в которых отличился 6 раз.