Месси не попал в список лучших игроков чемпионата Франции в текущем сезоне

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси не попал в список лучших футболистов французской Лиги 1.

Среди всех игроков «ПСЖ» в числе претендентов на звание лучшего футболиста сезона лишь один представитель – Килиан Мбаппе. Конкуренцию ему составляют Бен-Йеддер из «Монако», Пайе из «Марселя», Пакета из «Лиона» и представитель «Ренна» Террье.

В своём первом сезоне за парижан Месси забил четыре гола и отдал 13 голевых передач в 23 матчах.

Стоит отметить, что единственным футболистом «ПСЖ», который не подвергался критики со стороны болельщиков в концовке сезоне, был как раз Килиан Мбаппе.