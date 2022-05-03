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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не попал в список лучших игроков чемпионата Франции в текущем сезоне

03 Мая 2022 • 22:03 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Труа
1.16 7.70 17.00
08.05 21:45

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси не попал в список лучших футболистов французской Лиги 1.

Среди всех игроков «ПСЖ» в числе претендентов на звание лучшего футболиста сезона лишь один представитель – Килиан Мбаппе. Конкуренцию ему составляют Бен-Йеддер из «Монако», Пайе из «Марселя», Пакета из «Лиона» и представитель «Ренна» Террье.

В своём первом сезоне за парижан Месси забил четыре гола и отдал 13 голевых передач в 23 матчах.

Стоит отметить, что единственным футболистом «ПСЖ», который не подвергался критики со стороны болельщиков в концовке сезоне, был как раз Килиан Мбаппе.

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Лионель Месси Димитрий Пайе Маркус Пакета Килиан Мбаппе Виссам Бен-Йеддер Мартен Террье
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