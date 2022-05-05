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Мбаппе и «ПСЖ» согласовали условия нового контракта

05 Мая 2022 • 21:28 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 17.00
08.05 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе достиг принципиальной договорённости о продлении контракта с клубом.

За последние дни в переговорах между сторонами был достигнут значительный прогресс, и теперь Мбаппе близок к подписанию нового двухлетнего договора с «Пари Сен-Жермен», сообщает издание Le Parisien.

23-летний француз является давней трансферной целью мадридского «Реала», но теперь, по данным прессы, вероятность переезда звёздного форварда в Испанию довольно невелика.

Килиан Мбаппе провёл 43 матча за парижан в текущем сезоне, отметившись 35 голами и 23 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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