Мбаппе и «ПСЖ» согласовали условия нового контракта

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе достиг принципиальной договорённости о продлении контракта с клубом.

За последние дни в переговорах между сторонами был достигнут значительный прогресс, и теперь Мбаппе близок к подписанию нового двухлетнего договора с «Пари Сен-Жермен», сообщает издание Le Parisien.

23-летний француз является давней трансферной целью мадридского «Реала», но теперь, по данным прессы, вероятность переезда звёздного форварда в Испанию довольно невелика.

Килиан Мбаппе провёл 43 матча за парижан в текущем сезоне, отметившись 35 голами и 23 результативными передачами.