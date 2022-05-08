«Реал» чувствует уверенность перед встречей с Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» уверено в своих силах перед новой встречей с Килианом Мбаппе, запланированной на следующую неделю.

На руках у 23-летнего француза находится новый улучшенный контракт с «Пари Сен-Жермен». Решение ещё не принято, и на следующей неделе окружение Мбаппе, как известно, проведёт встречу с руководством мадридского «Реала», которое чувствует уверенность в успешном исходе переговоров. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным Николо Скиры, «Реал» предлагает Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой в 40 млн евро за год.

На счету Килиана Мбаппе 35 голов и 23 результативных паса в 43 матчах за «ПСЖ» в нынешней кампании.