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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» чувствует уверенность перед встречей с Мбаппе

08 Мая 2022 • 22:10 Комментировать
ПСЖ
2:2
Труа
1.17 7.40 16.00
2-й тайм

Руководство мадридского «Реала» уверено в своих силах перед новой встречей с Килианом Мбаппе, запланированной на следующую неделю.

На руках у 23-летнего француза находится новый улучшенный контракт с «Пари Сен-Жермен». Решение ещё не принято, и на следующей неделе окружение Мбаппе, как известно, проведёт встречу с руководством мадридского «Реала», которое чувствует уверенность в успешном исходе переговоров. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным Николо Скиры, «Реал» предлагает Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой в 40 млн евро за год.

На счету Килиана Мбаппе 35 голов и 23 результативных паса в 43 матчах за «ПСЖ» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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