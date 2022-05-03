Месси поставил ультиматум руководству «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поставил руководству команды ультиматум.

Форвард выразил желание покинуть команду, если в неё перейдёт португальский нападающий Криштиану Роналду.

Согласно данным источника, Роналду, недовольный тем, что «Манчестер Юнайтед» скорее всего окажется без Лиги чемпионов, может перебраться во Францию. Аргентинец же выступает против того, чтобы играть вместе с Роналду, сообщает El Nacional.

Также издание уверено, что «ПСЖ» не хотел бы расставаться со звёздным аргентинцем в ближайшее лето.