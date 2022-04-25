Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не вёл переговоры с «ПСЖ», сообщает журналист Адриен Гренье, ссылаясь на источники близкие к итальянскому специалисту.

Ранее сообщалось, что Конте сменит на посту наставника парижан Маурисио Почеттино, который собирается расторгнуть контракт с клубом.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года. Ранее он тренировал «Ювентус», «Челси» и «Интер». С каждым из этих клубов специалист завоёвывал чемпионский титул, а с туринцами он сделал это трижды.

Напомним, на прошедших выходных «ПСЖ» досрочно оформил чемпионский титул во Франции, сыграв вничью с «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура. «Тоттенхэм» же после 33 проведённых игр занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.