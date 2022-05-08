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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино отреагировал на отсутствие своей фамилии в списке лучших тренеров чемпионата Франции

08 Мая 2022 • 17:00 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
Через 3 ч. 50 мин.

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на отсутствие своей фамилии в списке лучших тренеров французской Лиги 1 сезона 2021/2022.

«Не имею на этот счёт никакого мнения. Тоже самое я говорил, когда был номинирован на звание лучшего тренера в АПЛ, где моими оппонентами были Клопп и Гвардиола», – приводит слова наставника «ПСЖ» издание L'Equipe.

Напомним, что всего лишь два раза в истории главный тренер клуба-победителя чемпионата Франции не попадал в число номинантов на звание лучшего наставника сезона.

«ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино досрочно стал чемпионом французской Лиги 1 сезона 2021/2022.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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