Почеттино отреагировал на отсутствие своей фамилии в списке лучших тренеров чемпионата Франции

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на отсутствие своей фамилии в списке лучших тренеров французской Лиги 1 сезона 2021/2022.

«Не имею на этот счёт никакого мнения. Тоже самое я говорил, когда был номинирован на звание лучшего тренера в АПЛ, где моими оппонентами были Клопп и Гвардиола», – приводит слова наставника «ПСЖ» издание L'Equipe.

Напомним, что всего лишь два раза в истории главный тренер клуба-победителя чемпионата Франции не попадал в число номинантов на звание лучшего наставника сезона.

«ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино досрочно стал чемпионом французской Лиги 1 сезона 2021/2022.