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Перес: «Переход Мбаппе в «Реал» может оказаться правдой»

01 Мая 2022 • 14:10 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
08.05 21:45

Президент «Реала» Флорентино Перес не стал опровергать слухи о возможном переходе в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не думал на эту тему, но раз вы спросили, то да это может быть правдой. Посмотрим, когда будем планировать состав на следующий сезон», — приводит слова Переса beln Sports.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матча, в которых забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи. Контракт форварда сборной Франции с парижанами истекает летом нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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