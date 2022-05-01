Перес: «Переход Мбаппе в «Реал» может оказаться правдой»

Президент «Реала» Флорентино Перес не стал опровергать слухи о возможном переходе в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не думал на эту тему, но раз вы спросили, то да это может быть правдой. Посмотрим, когда будем планировать состав на следующий сезон», — приводит слова Переса beln Sports.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матча, в которых забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи. Контракт форварда сборной Франции с парижанами истекает летом нынешнего года.