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Чемпионат Франции. Лига 1

Второй случай за всю историю: Главный тренер «ПСЖ» Почеттино не попал в пятёрку лучших тренеров чемпионата

03 Мая 2022 • 20:41 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.16 7.70 17.00
08.05 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не попал в список лучших наставников по итогам сезона. Об этом свидетельствует список номинантов на престижную награду, который был опубликован Лигой 1.

Подобное произошло лишь во второй раз за всю историю чемпионатов Франции, когда тренер-победитель чемпионата не попал в список лучших.

Среди тех, кто попал представлены Сампаоли («Марсель»), Женезьо («Ренн»), Гальтье («Ницца»), Комбуаре («Нант») и Стефан («Страсбург»).

Напомним, что Маурисио Почеттино помог «ПСЖ» досрочно оформить чемпионство в Лиге 1, сделав это за четыре тура до финиша чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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