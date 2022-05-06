«ПСЖ» близок к выкупу Мендеша из «Спортинга»

Левый защитник Нуну Мендеш близок к переходу в «ПСЖ» на полноценной основе из лиссабонского «Спортинга». Напомним, что в нынешнем сезоне футболист сборной Португалии выступал за парижан на правах аренды.

Согласно сообщениям от инсайдера «ПСЖ» Адриена Гренье в социальных сетях, французский клуб заплатит лиссабонскому «Спортингу» за полноценный выкуп Мендеша ровно 40 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, что ранее «ПСЖ» обращался к «Спортингу» с просьбой снизить запрашиваемую сумму выкупа, но лиссабонский клуб настоял на сумме в 40 миллионов евро.