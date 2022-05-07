«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу, сообщает Sport Witness с ссылкой на Correio da Manha.

По сведениям источника, руководство манкунианцев пока не сделало официального предложения о покупке футболиста. Португальский клуб не намерен отпускать 20-летнего защитника менее чем за 45 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте португальца в качестве отступных.

Контракт Инасиу с лиссабонцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Португалии в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Спортинга» 42 матча, в которых забил пять голов, а также отдал две результативные передачи.