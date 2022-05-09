Неймар ворвался в топ-6 лучших бомбардиров «ПСЖ»

Бразильский форвард Неймар отметился забитым мячом во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Труа» (2:2). Нападающий реализовал 11-метровый в середине первого тайма.

Как сообщает PS Sports FR, этот мяч стал для Неймара 99-м в футболке парижского коллектива. Благодаря ему бразилец обошел в списке бомбардиров «ПСЖ» Мустафу Далеба и теперь занимает шестое место.

Ближайшей целью Неймара является Доминик Рошто, на счету которого 100 голов в составе команды. Лидер по этому показателю Эдинсон Кавани. Уругваец забил за парижан 200 голов.