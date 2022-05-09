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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси попал в штангу в текущем сезоне Лиги 1 рекордные десять раз

09 Мая 2022 • 00:21 Комментировать
ПСЖ
2:2
Труа
окончен

Выступающий в качестве чемпиона Франции «ПСЖ» не сумел переиграть в очередном туре «Труа», а нападающий парижского клуба, аргентинец Лионель Месси на 37-й минуте игры угодил в штангу. Это было уже десятое попадание в штангу для Лионеля в текущем сезоне Лиги 1.

Любопытно, что это - новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов в 21-м веке, то есть в эру подробного сбора статистики. Ни один другой футболист не попадал в штангу столь часто в течение одного сезона в лучших пяти европейских чемпионатах.

Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года, ранее он выступал лишь за каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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окончен Лорьян 0:3 Марсель 3.90 3.85 1.87
окончен ПСЖ 2:2 Труа 1.17 7.40 16.00
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