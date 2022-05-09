Месси попал в штангу в текущем сезоне Лиги 1 рекордные десять раз

Выступающий в качестве чемпиона Франции «ПСЖ» не сумел переиграть в очередном туре «Труа», а нападающий парижского клуба, аргентинец Лионель Месси на 37-й минуте игры угодил в штангу. Это было уже десятое попадание в штангу для Лионеля в текущем сезоне Лиги 1.

Любопытно, что это - новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов в 21-м веке, то есть в эру подробного сбора статистики. Ни один другой футболист не попадал в штангу столь часто в течение одного сезона в лучших пяти европейских чемпионатах.

Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года, ранее он выступал лишь за каталонскую «Барселону».