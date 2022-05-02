Салах не прочь продолжить карьеру в «ПСЖ»

Нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаха интересен вариант с переходом в «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что египтянин никак не может договориться о продлении контракта с мерсисайдским клубом, который истекает летом следующего года. Если сторонам не удастся прийти к соглашению, то руководство «красных» наверняка попытается продать футболиста летом нынешнего года, чтобы впоследствии не потерять своего лидера бесплатно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего Салаха в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «Ливерпуля» 45 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 14 результативных передач.