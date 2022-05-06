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На следующей неделе у Мбаппе состоится встреча с руководством «Реала»

06 Мая 2022 • 19:55 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.30 16.00
08.05 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на следующей неделе проведёт встречу с руководством мадридского «Реала», в ходе которой будет обсуждаться потенциальный летний трансфер на правах свободного агента. Эту информацию подтвердил у себя на странице в социальных сетях инсайдер Адриен Гренье.

Сообщается, что Мбаппе ещё не принял окончательного решения по своему будущему. «ПСЖ» пытается заманить футболиста остаться на «Парк де Пренс» благодаря рекордной зарплате в размере 1,2 миллиона евро в неделю, что позволит Килиану стать самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Ранее отмечалось, что Мбаппе, скорее всего, не объявит о своём решении раньше 15 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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