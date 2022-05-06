На следующей неделе у Мбаппе состоится встреча с руководством «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на следующей неделе проведёт встречу с руководством мадридского «Реала», в ходе которой будет обсуждаться потенциальный летний трансфер на правах свободного агента. Эту информацию подтвердил у себя на странице в социальных сетях инсайдер Адриен Гренье.

Сообщается, что Мбаппе ещё не принял окончательного решения по своему будущему. «ПСЖ» пытается заманить футболиста остаться на «Парк де Пренс» благодаря рекордной зарплате в размере 1,2 миллиона евро в неделю, что позволит Килиану стать самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Ранее отмечалось, что Мбаппе, скорее всего, не объявит о своём решении раньше 15 мая.