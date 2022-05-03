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Чемпионат Франции. Лига 1

Леонардо продолжит работу в «ПСЖ»

03 Мая 2022 • 19:56 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.16 7.70 17.00
08.05 21:45

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо останется в команде.

По информации RTL, Леонардо может сохранить свое рабочее место в «ПСЖ». Ранее поступала информацию, что он покинет свой пост в конце нынешнего сезона. Специалист занимает должность спортивного директора с 2019 год. А главный тренер Маурисио Почеттино, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом, выиграв Лигу 1. На данный момент команда набрала 79 очков после 35 матчей. Следующий матч парижане сыграют против «Труа», встреча пройдет 8 мая, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.


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ПСЖ Леонардо Лига 1
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