Доннарумма номинирован на звание лучшего вратаря сезона в Лиге 1, у него всего 4 сухих матча – 20-й показатель в чемпионате

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был номинирован на звание лучшего голкипера сезона в чемпионате Франции. В этом сезоне итальянский голкипер четырежды помог своей команде сохранить свои ворота сухими. По количеству сухих матчей Доннарумма занимает двадцатое место в чемпионате.

При этом в список номинантов не вошёл другой голкипер «ПСЖ» – у которого 8 сухих матчей в чемпионате.

Напомним, что Доннарумма перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года из итальянского «Милана» на правах свободного агента. В последнее время ходит много слухов о том, что голкипер скучает по Серии А и рассматривает вариант с возвращением в родной чемпионат.