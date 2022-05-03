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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма номинирован на звание лучшего вратаря сезона в Лиге 1, у него всего 4 сухих матча – 20-й показатель в чемпионате

03 Мая 2022 • 19:50 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.16 7.70 17.00
08.05 21:45

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был номинирован на звание лучшего голкипера сезона в чемпионате Франции. В этом сезоне итальянский голкипер четырежды помог своей команде сохранить свои ворота сухими. По количеству сухих матчей Доннарумма занимает двадцатое место в чемпионате.

При этом в список номинантов не вошёл другой голкипер «ПСЖ»  – у которого 8 сухих матчей в чемпионате.

Напомним, что Доннарумма перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года из итальянского «Милана» на правах свободного агента. В последнее время ходит много слухов о том, что голкипер скучает по Серии А и рассматривает вариант с возвращением в родной чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Джанлуиджи Доннарумма
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