Дембеле всё ещё сомневается по поводу перехода в «ПСЖ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле ещё не определился со своим будущим. Согласно французскому журналисту Адриену Гренье, у футболиста на столе уже лежит предложение от «ПСЖ», которое игрок пока не спешит принимать.

Сообщается, что Дембеле намерен подождать до тех пор, пока в «ПСЖ» определятся с новым тренером. Француз пока не видит смысла переходить в команду, у которой нет долгосрочной стратегии.

При этом также отмечается, что Дембеле всё ещё может продлить контракт с каталонской «Барселоной». Напомним, соглашение французского полузащитника с «сине-гранатовыми» истекает по завершению нынешнего сезона.