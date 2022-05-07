Почеттино: «Нам потребуется время, чтобы привыкнуть к схеме с тремя защитниками»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал своё решение играть по схеме с тремя защитниками. Аргентинец отметил, что для полной сыгранности по этой расстановке игрокам понадобится время.

«Это система, которая требует особого взаимопонимания, работы, времени, строгости и дисциплины. Посмотрим завтра, сыграем ли мы завтра по этой схеме или нет. Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть», – сказал Почеттино на пресс-конференции в преддверии матча против «Труа».

Напомним, что Почеттино уже несколько месяцев связывают с уходом из «ПСЖ». Кандидатами на смену аргентинца числятся Антонио Конте и Зинедин Зидан.