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Почеттино: «Нам потребуется время, чтобы привыкнуть к схеме с тремя защитниками»

07 Мая 2022 • 15:00 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
08.05 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал своё решение играть по схеме с тремя защитниками. Аргентинец отметил, что для полной сыгранности по этой расстановке игрокам понадобится время.

«Это система, которая требует особого взаимопонимания, работы, времени, строгости и дисциплины. Посмотрим завтра, сыграем ли мы завтра по этой схеме или нет. Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть», – сказал Почеттино на пресс-конференции в преддверии матча против «Труа».

Напомним, что Почеттино уже несколько месяцев связывают с уходом из «ПСЖ». Кандидатами на смену аргентинца числятся Антонио Конте и Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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