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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино: «Молодежь должна заслужить место в составе»

09 Мая 2022 • 11:56 Комментировать
ПСЖ
2:2
Труа
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам, почему в стартовом составе клуба так мало воспитанников академии.

«Мы создали команду из 30 опытных игроков. В январе философия не поменялась. Для молодежи очень мало позиций. Они должны заслужить это игровое время», - сказал Почеттино после ничьей в матче очередного тура Лиги 1 с «Труа».

Тем не менее, Почеттино заметил, что в будущем, возможно, молодые игроки будут получать больше игрового времени.

«Нам нужно посмотреть, как будет выглядеть команда в будущем, чтобы увидеть, смогут ли они получить игровое время», - сказал наставник «ПСЖ».

Французский клуб досрочно завоевал титул чемпионов Франции, но при этом вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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