Во Франции оценили игру Месси, он хуже почти всех футболистов «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси провел очередной невзрачный поединок за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Встреча против «Труа» завершилась вничью со счетом 2:2.

Журналисты издания Lequipe выставили оценку 34-летнему нападающему за его игру. Месси получил четыре балла, это одна из самых низких оценок среди игроков команды. Ниже только у флангового защитника Нуну Мендеша – 3 пункта.

Самую высокую оценку в «ПСЖ» получили Анхель ди Мария и Маркиньос – 7 баллов.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Месси отметился четырьмя забитыми мячами и 13 голевыми передачами в 24 поединках.