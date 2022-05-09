Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Во Франции оценили игру Месси, он хуже почти всех футболистов «ПСЖ»

09 Мая 2022 • 12:20 Комментировать
ПСЖ
2:2
Труа
окончен

Аргентинский форвард Лионель Месси провел очередной невзрачный поединок за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Встреча против «Труа» завершилась вничью со счетом 2:2.

Журналисты издания Lequipe выставили оценку 34-летнему нападающему за его игру. Месси получил четыре балла, это одна из самых низких оценок среди игроков команды. Ниже только у флангового защитника Нуну Мендеша – 3 пункта.

Самую высокую оценку в «ПСЖ» получили Анхель ди Мария и Маркиньос – 7 баллов.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Месси отметился четырьмя забитыми мячами и 13 голевыми передачами в 24 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
12:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нацелился на полузащитника, которым интересуются «Реал» и «Ливерпуль» 1
12:20 · Франция. Лига 1
Во Франции оценили игру Месси, он хуже почти всех футболистов «ПСЖ»
12:16 · Франция. Лига 1
Мбаппе удивился комментариям чиновника о бойкоте спонсорских обязательств
11:56 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Молодежь должна заслужить место в составе»
11:38 · Франция. Лига 1
Верратти: «Матч с «Реалом» убил нас»
10:36 · Германия. Бундеслига
«Лион» интересуется нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии»
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» очень хочет подписать полузащитника «Марселя»
09:11 · Франция. Лига 1
Неймар ворвался в топ-6 лучших бомбардиров «ПСЖ»
08:58 · Франция. Лига 1
Маркиньос: Сейчас «ПСЖ» играет в удовольствие
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за одноклубника Головина
03:00 · Франция. Лига 1
«Бордо» готов перебить печальный антирекорд «Руана» 45-летней давности
00:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» впервые с 2015 года не победил в домашнем матче, имея преимущество в два гола
00:21 · Франция. Лига 1
Месси попал в штангу в текущем сезоне Лиги 1 рекордные десять раз 5
08 Мая
23:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» не будет пытаться купить Чуамени этим летом
23:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог дожать «Труа»
Все новости
Рекомендуем