Араухо выписан из больницы

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо покинул расположение больницы.

Тесты Араухо оказались удовлетворительными, и он был выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.

В матче 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» (3:1) Рональд Араухо столкнулся головой с напарником по команде, полузащитником Гави. После этого стыка защитник потерял сознание и покинул поле на специальной машине.

Рональд Араухо выступает в «Барселоне» с октября 2020 года. 23-летний уругваец в текущем сезоне принял участие в 42 матчах и забил четыре мяча с учетом всех турниров.