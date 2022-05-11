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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо выписан из больницы

11 Мая 2022 • 15:15 Комментировать
Барселона
3:1
Сельта
окончен

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо покинул расположение больницы.

Тесты Араухо оказались  удовлетворительными, и он был выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.

В матче 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» (3:1) Рональд Араухо столкнулся головой с напарником по команде, полузащитником Гави. После этого стыка защитник потерял сознание и покинул поле на специальной машине.

Рональд Араухо выступает в «Барселоне» с октября 2020 года.  23-летний уругваец в текущем сезоне принял участие в 42 матчах и забил четыре мяча с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Рональд Араухо
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