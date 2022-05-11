Френки де Йонг: Надеюсь, что скоро Араухо снова вернётся на поле

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на травму своего одноклубника Рональда Араухо в матче с «Сельтой».

Де Йонг сказал, что всегда очень беспокойно, когда игрок теряет сознание на поле. Голландец отметил, что он очень надеется на то, что уругвайский защитник скоро сможет вернуться на поле. Напомним, что Араухо после столкновения с одноклубником Гави потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле.

Стоит отметить, что в итоге каталонская команда обыграла «Сельту» со счётом 3:1. «Сине-гранатовые» закрепились на втором месте в таблице.