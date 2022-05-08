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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» установил ценник на Рубена Невеша

08 Мая 2022 • 20:17 Комментировать
Барселона
...
Сельта
10.05 22:30

Боссы «Вулверхэмптона» определили, во сколько обойдётся покупка Рубена Невеша желающим провернуть сделку этим летом.

Интерес к 25-летнему португальцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» и «Барселона», однако, как сообщает Daily Mail, желающим приобрести опорного хавбека «волков» этим летом придётся заплатить порядка 80 млн евро.

Рубен Невеш провёл 30 поединков в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста сборной Португалии в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Рубен Невеш
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