«Вулверхэмптон» установил ценник на Рубена Невеша

Боссы «Вулверхэмптона» определили, во сколько обойдётся покупка Рубена Невеша желающим провернуть сделку этим летом.

Интерес к 25-летнему португальцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» и «Барселона», однако, как сообщает Daily Mail, желающим приобрести опорного хавбека «волков» этим летом придётся заплатить порядка 80 млн евро.

Рубен Невеш провёл 30 поединков в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста сборной Португалии в 40 млн евро.