«Барселона» попытается продлить контракт с Депаем

Руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Diario Sport.

Сообщается, что боссы каталонского клуба заинтересованы в продлении контракта 28-летнего футболиста. Действующее соглашение с голландским футболистом истекает летом 2023 года.

Сам игрок на прошлой неделе в интервью испанским СМИ сообщил о желании остаться в «Барселоне».

Депай принял участие в 24 матчах в чемпионате Испании, он смог поразить ворота соперников 11 раз и является лучшим бомбардиром команды.