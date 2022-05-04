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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» попытается продлить контракт с Депаем

04 Мая 2022 • 19:38 Комментировать
Барселона
...
Сельта
10.05 22:30

Руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Diario Sport.

Сообщается, что боссы каталонского клуба заинтересованы в продлении контракта 28-летнего футболиста. Действующее соглашение с голландским футболистом истекает летом 2023 года.

Сам игрок на прошлой неделе в интервью испанским СМИ сообщил о желании остаться в «Барселоне».

Депай принял участие в 24 матчах в чемпионате Испании, он смог поразить ворота соперников 11 раз и является лучшим бомбардиром команды.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Мемфис Депай
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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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