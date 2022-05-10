Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» близка к выкупу Коутиньо на постоянной основе

10 Мая 2022 • 14:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.30 4.70 1.43
Через 5 ч. 33 мин.

«Астон Вилла» в ближайшее время намерена закрыть сделку по полноценному выкупу полузащитника Фелипе Коутиньо, который на данный момент выступает за бирмингемский клуб на правах аренды из каталонской «Барселоны».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма потенциального выкупа должна составить 20 миллионов евро. Сам Коутиньо более чем счастлив выступать за «Астон Виллу», так как поддерживает очень хорошие отношения с главным тренером Стивеном Джеррардом, с которым ранее вместе выступал за «Ливерпуль».

В ближайшие дни клубы должны обсудить последние детали сделки, в число которых входят сроки выплат.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.05  22:00 Астон Вилла ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Факундо Фариаса
15:53 · Англия. Премьер-лига
Робинсон о Гомесе: «На его месте я бы не переходил в «Астон Виллу»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Селюк: «Холанн не подходит Гвардиоле» 1
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о Холанне в «Сити»: «Все всё знают, но мне запрещено говорить»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не заинтересован в продаже Партии
15:43 · Англия. Премьер-лига
Тухель настаивает на трансфере Гвардиола в «Челси»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить Хики вместо Тавареша
15:30 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард о сохранении места в АПЛ: «Нужно пойти и закончить работу»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд принёс извинения Моуринью
14:58 · Англия. Премьер-лига
Лаллана: «Надеюсь, что смогу поехать в Париж и поддержать «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов»
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» близка к выкупу Коутиньо на постоянной основе
14:47 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лидса» мотивирует игроков цитатами из Махатмы Ганди и Матери Терезы
14:38 · Англия. Премьер-лига
Мартинес о матче с «Ливерпулем»: «Они должны уважать нас»
14:34 · Англия. Премьер-лига
Вудгейт о ван Дейке: «Это лучший защитник, которого я видел в жизни» 1
Все новости
Рекомендуем