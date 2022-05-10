«Астон Вилла» близка к выкупу Коутиньо на постоянной основе

«Астон Вилла» в ближайшее время намерена закрыть сделку по полноценному выкупу полузащитника Фелипе Коутиньо, который на данный момент выступает за бирмингемский клуб на правах аренды из каталонской «Барселоны».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма потенциального выкупа должна составить 20 миллионов евро. Сам Коутиньо более чем счастлив выступать за «Астон Виллу», так как поддерживает очень хорошие отношения с главным тренером Стивеном Джеррардом, с которым ранее вместе выступал за «Ливерпуль».

В ближайшие дни клубы должны обсудить последние детали сделки, в число которых входят сроки выплат.