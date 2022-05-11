«Барселона» установила необычный беспроигрышный рекорд

«Барселона» обыграла «Сельту» в сегодняшнем матче Ла Лиги (3:1), установив любопытный рекорд.

Каталонцы не проигрывают по вторникам уже в 33 поединках Ла Лиги кряду (23 победы и 10 ничьих) – это рекордная беспроигрышная серия с привязкой к определённому дню недели в истории чемпионата Испании, информирует Opta.

Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» увеличить отрыв от преследователей в борьбе за вторую строчку. «Севилья» и «Атлетико» набрали на семь и восемь очков меньше соответственно, но имеют по одной игре в запасе.

Отставание «сине-гранатовых» от досрочного чемпиона – мадридского «Реала» – составляет девять очков при одном матче в запасе у «сливочных».