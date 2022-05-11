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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» установила необычный беспроигрышный рекорд

11 Мая 2022 • 01:10 Комментировать
Барселона
3:1
Сельта
окончен

«Барселона» обыграла «Сельту» в сегодняшнем матче Ла Лиги (3:1), установив любопытный рекорд.

Каталонцы не проигрывают по вторникам уже в 33 поединках Ла Лиги кряду (23 победы и 10 ничьих) – это рекордная беспроигрышная серия с привязкой к определённому дню недели в истории чемпионата Испании, информирует Opta.

Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» увеличить отрыв от преследователей в борьбе за вторую строчку. «Севилья» и «Атлетико» набрали на семь и восемь очков меньше соответственно, но имеют по одной игре в запасе.

Отставание «сине-гранатовых» от досрочного чемпиона – мадридского «Реала» – составляет девять очков при одном матче в запасе у «сливочных».

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окончен Валенсия 0:3 Бетис 3.20 3.40 2.25
окончен Гранада 1:0 Атлетик Б 3.25 3.35 2.25
окончен Барселона 3:1 Сельта 1.43 4.90 6.90
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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