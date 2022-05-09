Тер Штеген вернулся в состав «Барселоны» - его включили в заявку на игру с «Сельтой»

Свой следующий матч в испанском чемпионате каталонская «Барселона» проведет против «Сельты», игра состоится уже во вторник на стадионе «Камп Ноу», и за сутки до матча главный тренер каталонского суперклуба Хави Эрнандес обнародовал заявку на игру.

В нее вернулся немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген, пропустивший предыдущий матч каталонского гранда из-за травмы, полученной на тренировке. Впрочем, его сменщик Нету встречу с «Бетисом» провел более чем достойно. Также в заявку включен и нападающий Ансу Фати - он уже вышел на замену и даже забил «Бетису», но сейчас может появиться на поле уже в стартовом составе.