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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» намерена продать Депая

09 Мая 2022 • 12:24 Комментировать
Барселона
...
Сельта
1.35 5.30 7.90
10.05 22:30

«Барселона» намерена расстаться с нападающим команды Мемфисом Депаем летом нынешнего года, сообщает Sport.es.

По информации источника, деньги от продажи Депая пойдут на приобретение новых футболистов.

Депай перешёл в «Барселону» летом прошлого года из французского «Лиона». В текущем сезоне голландец провёл в составе «сине-гранатовых» 29 встреч, в которых забил 12 мячей и сделал две результативные передачи.

Контракт форварда с каталонским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Депая в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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