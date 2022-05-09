«Барселона» намерена продать Депая

«Барселона» намерена расстаться с нападающим команды Мемфисом Депаем летом нынешнего года, сообщает Sport.es.

По информации источника, деньги от продажи Депая пойдут на приобретение новых футболистов.

Депай перешёл в «Барселону» летом прошлого года из французского «Лиона». В текущем сезоне голландец провёл в составе «сине-гранатовых» 29 встреч, в которых забил 12 мячей и сделал две результативные передачи.

Контракт форварда с каталонским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Депая в 45 миллионов евро.