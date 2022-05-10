Дембеле - лучший ассистент в 2022 году

В матче 36-го тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» принимает дома, на «Камп Ноу», гостей из «Сельты». Счет в матче был открыт благодаря красивому прорыву Усмана Дембеле по правому флангу - он вошел в штрафную площадь и сделал передачу на Депая, который переправил мяч в ворота.

Для Дембеле это была уже десятая голевая передача в 2022 году, и по этому показателю французский вингер вышел на единоличное первое место среди всех игроков лучших пяти европейских чемпионатов. Второе место занимает аргентинский нападающий Лионель Месси из «ПСЖ» с девятью голевыми передачами.