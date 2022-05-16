Почеттино: «Трофеи «ПСЖ» - вопрос времени»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что главная цель для «ПСЖ» - победа в Лиге чемпионов.

«Цель такого клуба, как «Пари Сен-Жермен», всегда состоит в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Самое главное — попытаться построить что-то особенное. Главное — учиться на опыте. Этот футбольный клуб стремится к победе», - сказал аргентинский наставник после игры с «Монпелье».

Почеттино считает, что выигрыш только чемпионата недостаточный результат для французского клуба.

«Конечно, для нас этого недостаточно, потому что мы хотим выиграть каждое соревнование, в котором мы играем. У игроков есть все, чтобы начать заново и перестроиться, чтобы идти вперед», - сказал Почеттино.

«ПСЖ» обеспечил себе первое место в Лиге 1 за несколько туров до финиша, однако в этом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу».