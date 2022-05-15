Почеттино: «ПСЖ» было важно доказать свой статус

Аргентинский тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу крупной победы своей команды над «Монпелье» в рамках французского чемпионата.

Почеттино сказал, что он получил настоящее удовольствие от игры парижского клуба, которому было очень важно доказать свой чемпионский статус. Аргентинский специалист отметил, что для него и для игроков «ПСЖ» очень важно как можно лучше завершить этот невероятно трудный сезон.

Напомним, что парижская команда разгромила «Монпелье» со счётом 4:0. «ПСЖ» уже давно досрочно обеспечил себе чемпионский титул во французском чемпионате.