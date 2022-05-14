«ПСЖ» составил список из четырёх кандидатов на замену Мбаппе

Французский «ПСЖ» занимается поиском нового звёздного игрока в атаку на случай ухода Килиана Мбаппе в «Реал».

Контракт Мбаппе истекает этим летом, и игрок может оказаться в мадридском «Реале». По информации издания AS, руководство парижан присмотрело четыре кандидатуры на замену 23-летнему французу, если тот решит переехать в Мадрид. Состав «ПСЖ» могут пополнить Дарвин Нуньес из «Бенфики», Мохамед Салах из «Ливерпуля», Роберт Левандовски из «Баварии» или Арно Данджума из «Вильярреала».

Как стало известно недавно, Левандовски не продлит контракт с «Баварией» и призывает мюнхенский клуб отпустить его этим летом. Салах пока не рвётся на выход, но до сих пор не продлил соглашение с «Ливерпулем», истекающее через год. Нуньес и Данджума – менее звёздные, но более молодые кандидаты, показывающие результативную игру в текущем сезоне.