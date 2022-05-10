«ПСЖ» предложил Погба трёхлетний контракт

«Пари Сен-Жермен» пытается оформить с Полем Погба сделку, рассчитанную до лета 2025 года.

На 29-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед», который станет свободным агентом по окончании сезона, также претендует туринский «Ювентус». Кроме того, сообщалось и об интересе к французу со стороны «Манчестер Сити».

Однако ближе всех к подписанию Погба находится французский «ПСЖ», предложивший игроку трёхлетнее соглашение. В парижском клубе уверены в успешном исходе переговоров. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Поль Погба отметился 1 голом и 9 результативными передачами в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании.