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«ПСЖ» предложил Погба трёхлетний контракт

10 Мая 2022 • 22:38 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
7.00 5.50 1.37
14.05 22:00

«Пари Сен-Жермен» пытается оформить с Полем Погба сделку, рассчитанную до лета 2025 года.

На 29-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед», который станет свободным агентом по окончании сезона, также претендует туринский «Ювентус». Кроме того, сообщалось и об интересе к французу со стороны «Манчестер Сити».

Однако ближе всех к подписанию Погба находится французский «ПСЖ», предложивший игроку трёхлетнее соглашение. В парижском клубе уверены в успешном исходе переговоров. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Поль Погба отметился 1 голом и 9 результативными передачами в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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