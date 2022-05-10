«ПСЖ» и Погба близки к согласованию контракта

Французский «ПСЖ» продвинулся в переговорах с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который по окончанию нынешнего сезона станет свободным агентом. По информации Адриена Гренье, стороны приблизились к согласованию контракта.

Отмечается, что французский клуб сейчас активно работает над закрытием сделки, чтобы устранить любые попытки туринского «Ювентуса» перехватить игрока. О сумме зарплаты, которую «ПСЖ» предложил Погба пока не сообщается.

Напомним, что в последние дни Пгба активно связывали с переходом в «Манчестер Сити». После выяснения обстоятельств, целый ряд достоверных источников опроверг слухи о переезде француза на «Этихад».