«Реал» уверен в подписании Мбаппе

Мадридский «Реал» не теряет уверенности и оптимизма в подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который в июне станет свободным агентом. Согласно Фабрицио Романо, «сливочные» по прежнему сохраняют спокойствие и уверенность в вопросе с трансфером француза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мбаппе не объявит о своём окончательном решении раньше 15 мая. «ПСЖ» всё ещё сохраняет шансы продлить контракт и пытается убедить футболиста остаться.

По предварительной информации зарплата Мбаппе в мадридском «Реале» может составить 40 миллионов евро в год. Для сравнения, «ПСЖ» предлагает французу 1,2 миллиона евро в неделю.