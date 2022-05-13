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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» уверен в подписании Мбаппе

13 Мая 2022 • 15:42 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
6.60 5.40 1.40
14.05 22:00

Мадридский «Реал» не теряет уверенности и оптимизма в подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который в июне станет свободным агентом. Согласно Фабрицио Романо, «сливочные» по прежнему сохраняют спокойствие и уверенность в вопросе с трансфером француза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мбаппе не объявит о своём окончательном решении раньше 15 мая. «ПСЖ» всё ещё сохраняет шансы продлить контракт и пытается убедить футболиста остаться.

По предварительной информации зарплата Мбаппе в мадридском «Реале» может составить 40 миллионов евро в год. Для сравнения, «ПСЖ» предлагает французу 1,2 миллиона евро в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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