Первый дубль Месси в Лиге 1 помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье»

В чемпионате Франции завершились матчи предпоследнего тура. «ПСЖ» гостил у «Монпелье» и прервал серию из трёх ничейных результатов, разгромив середняка (4:0). Первый дубль в Лиге 1 на счету Лионеля Месси, также забивали Анхель ди Мария и Килиан Мбаппе.
Парижане увеличили отрыв от второго места до 15 очков.
Протокол игры
|6'Месси Лионель (0:1)
|20'Месси Лионель (0:2)
|26'Ди Мария Анхель (0:3)
|60'Мбаппе Килиан (0:4)
Берто Димитри•Коцца Николя•Тулер Матеус 53' (Джоаккини Николас ( 53') •Эстев Максим•Суке Арно 41' 76' (Самбья Саломон ( 76') •Шотар Жорис•Ферри Жордан • 89'Ристич Михайло•Делайе Саша 73' (Ойонго Амбруаз ( 73') •Молле Флоран 77' (Леруа Лео ( 77') •Мавидиди Стефи 53' (Жермен Валер ( 53')
Запасные: Мендеш Педру II•Карвалью Матис
Доннарумма Джанлуиджи•Керер Тило 85' (Мендеш Нуну ( 85') •Маркиньос Маркос•Рамос Серхио•Бернат Хуан 85' (Хакими Ашраф ( 85') •Вейналдум Джорджиньо 69' (Симонс Хави ( 69' ) • 70'Верратти Марко•Эррера Андер 34' 68' (Мишю Эдуар ( 68') •Ди Мария Анхель 89' (Гассама Джейди ( 89') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан 85'
Запасные: Данилу Перейра•Гарби Исмаэль•Эбимбе Эрик•Навас Кейлор
14 мая. Стадион "Стад де ля Моссон".