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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле рискует пропустить матч против «Ювентуса»

09 Мая 2022 • 18:38 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.10 3.60 3.35
16.05 21:45

Лучший бомбардир Серии А, форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может пропустить матч 37-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Sport Mediaset.

Источник пишет, что в матче 36-го тура против «Сампдории» (2:0) 32-летний нападающий получил травму правого голеностопа. Он смог доиграть матч, однако у него опухла нога и не покидают болевые ощущения.

Таким образом, итальянец рискует не восстановиться к матчу 37-го тура Серии против «Ювентуса», который состоится 16 мая.

В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 31 матче в чемпионате Италии, он смог поразить ворота соперников 27 раз и лидирует в гонке бомбардиров в Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Серия А Чиро Иммобиле
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ЮВЕНТУС ЛАЦИО
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