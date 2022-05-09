Иммобиле рискует пропустить матч против «Ювентуса»

Лучший бомбардир Серии А, форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может пропустить матч 37-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Sport Mediaset.

Источник пишет, что в матче 36-го тура против «Сампдории» (2:0) 32-летний нападающий получил травму правого голеностопа. Он смог доиграть матч, однако у него опухла нога и не покидают болевые ощущения.

Таким образом, итальянец рискует не восстановиться к матчу 37-го тура Серии против «Ювентуса», который состоится 16 мая.

В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 31 матче в чемпионате Италии, он смог поразить ворота соперников 27 раз и лидирует в гонке бомбардиров в Серии А.