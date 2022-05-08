Бекхэм надеется, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» на несколько сезонов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил надежду, что форвард Криштиану Роналду останется в клубе.

«Очевидно, что Криштиану вместе с Лео [Месси прим. Евро-Футбол] — лучшие футболисты за последние 15 лет.

Надеюсь, Роналду останется в «МЮ». Это важно для болельщиков и для него самого. Мы знаем, как много для него значит этот клуб», - приводит слова Бекхэма Sky Sports.

Напомним, 37-летний Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за 45 млн евро. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 39 матчах за команду, в которых смог поразить ворота соперников 24 раза и отдал три голевые передачи.

Стоит отметить, что если Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», то впервые в карьере может не сыграть в Лиге чемпионом. Ранее «красные дьяволы» потеряли теоретические шансы попасть в топ-4 АПЛ.