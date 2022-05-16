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Тен Хаг: «Отпуск необходим, нужно зарядиться новой энергией»

16 Мая 2022 • 13:47 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он уходить летом в отпуск. Нидерландец заявил, что ему нужно зарядиться новой энергией перед началом непростой работы.

«Сейчас время перезарядить батарейки. Это необходимо, потому что впереди меня ждёт очень много забот. Перед всем этим очень важно зарядиться новой энергией», – сказал тен Хаг в интервью ESPN.

О том, что Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед» стало известно с апреля. Ассистентами нидерландца станут Митчел ван дер Гааг и бывший тренер сборной Англии Стив Макларен.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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